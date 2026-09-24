La pelouse d'Old Trafford mise en vente

La motte la plus chère au monde. Manchester United a suscité l’étonnement, voire la moquerie, pour avoir mis en vente des morceaux de la pelouse d’Old Trafford . « Soigneusement préservé, ce morceau de gazon constitue un souvenir inestimable des matchs emblématiques disputés à domicile , explique le club sur son site. Parfait pour offrir à des supporters passionnés, ce cube de gazon trouvera parfaitement sa place sur un bureau ou pourra être exposé dans une vitrine aux côtés d’autres objets de collection de Manchester United. »

Prix de ce qui finira probablement en presse-papier : 170 euros ! C’est cher payé, d’autant que l’herbe est placée dans un cube de 7 centimètres de plastique, et non pas de verre. Le prix n’a pas effrayé les fans hardcore puisque le produit était déjà épuisé jeudi soir . Manchester United ne crachera pas sur ces revenus puisque le club a bouclé l’exercice 2025-2026 avec une perte nette d’environ 50 millions d’euros .…

QB pour SOFOOT.com