Un champion inédit au Chili
03/11/2025

Un champion inédit au Chili

Un champion inédit au Chili

Une première en Primera !

Ce dimanche, le club de Coquimbo Unido a écrit la plus belle page de son histoire en s’offrant son premier titre de champion , une victoire à domicile 2-0 face à l’Unión La Calera permettant aux Pirates d’être sacrés à quatre journée de la fin du championnat et de succéder à Colo-Colo. Tout cela, dix ans après le tremblement de terre ayant fortement touché la région, une époque où le club était en D2.…

KM pour SOFOOT.com

  • Un match de R1 arrêté après une valse d’expulsions
    Un match de R1 arrêté après une valse d’expulsions
    information fournie par So Foot 03.11.2025 12:38 

    L’arbitre a vu rouge, et blanc aussi. Ce dimanche, le match de Régional 1 entre Bains-sur-Oust et le CPB Bréquigny, dans la belle région de Bretagne, a été arrêté, après plusieurs expulsions dans l’équipe Bainsoise. Juste avant la mi-temps, le joueur Rennais Kisolokele ... Lire la suite

  • Un jeune joueur d’Orlando détruit la transversale pour être candidat au prix Puskás
    Un jeune joueur d’Orlando détruit la transversale pour être candidat au prix Puskás
    information fournie par So Foot 03.11.2025 12:34 

    Le soleil est descendu sur Mamelodi. À défaut de casser des joueurs comme Eben Etzebeth, la puissance sud-africaine peut aussi traumatiser des barres transversales. Camren Dansin, 19 ans, a claqué une volée monstrueuse pour arracher le nul des Orlando Pirates face ... Lire la suite

  • Le dimanche soir électrique vécu par Marco Asencio lors du derby d'Istanbul
    Le dimanche soir électrique vécu par Marco Asencio lors du derby d'Istanbul
    information fournie par So Foot 03.11.2025 11:53 

    C’est toujours mieux qu’une droite. Istanbul, ses mosquées, ses klaxons et ses agressions sur le rectangle vert. Samedi soir, Marco Asensio a goûté à tout ça d’un coup, entre frisson, sueur et projectile volant. Recruté cet été par Fenerbahçe, le Baléare pensait ... Lire la suite

  • Sakina Karchaoui inaugure un city stade chez elle à Miramas
    Sakina Karchaoui inaugure un city stade chez elle à Miramas
    information fournie par So Foot 03.11.2025 11:24 

    Dans un dimanche brumeux du sud de la France, à 14h30 tapantes, Miramas s’est offert un petit moment d’émotion : l’inauguration du city-stade Sakina Karchaoui. À la Maille II, les gamins du quartier se sont rassemblés en nombre, histoire de taper le ballon là où ... Lire la suite

