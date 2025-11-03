Un champion inédit au Chili
Une première en Primera !
Ce dimanche, le club de Coquimbo Unido a écrit la plus belle page de son histoire en s’offrant son premier titre de champion , une victoire à domicile 2-0 face à l’Unión La Calera permettant aux Pirates d’être sacrés à quatre journée de la fin du championnat et de succéder à Colo-Colo. Tout cela, dix ans après le tremblement de terre ayant fortement touché la région, une époque où le club était en D2.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
