La grosse compo du Sénégal face au Botswana
information fournie par So Foot 23/12/2025 à 16:04

La grosse compo du Sénégal face au Botswana

La grosse compo du Sénégal face au Botswana

C’est le onze type de la compète ça

Le Sénégal a sorti l’artillerie lourde pour lancer sa CAN face au Botswana. Un onze sans surprise mais sans faiblesse : Mendy dans les cages, Koulibaly en patron, Niakhaté à ses côtés, le double pivot Gueye-Gueye pour fermer les débats, et devant Mané en chef d’orchestre derrière Jackson, flanqué d’Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. Un effectif XXL , assumé comme tel, pour éviter tout faux départ. Les Lions de la Téranga ne veulent plus donner l’impression d’entrer doucement dans les tournois.…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
A lire aussi

  • Le Congo se fait les dents avec le Bénin pour débuter sa CAN
    Le Congo se fait les dents avec le Bénin pour débuter sa CAN
    information fournie par So Foot 23.12.2025 16:14 

    RD Congo 1-0 Bénin But : Bongonda (16 e ) Alors que la République démocratique du Congo rêve toujours du Mondial , elle donne à sa CAN 2025 une bonne impulsion en s’imposant d’une courte tête face au Bénin . Les Léopards ont mis la main sur le match lors du premier ... Lire la suite

  • Riyad Mahrez : « En Algérie, la pression est grande »
    Riyad Mahrez : « En Algérie, la pression est grande »
    information fournie par So Foot 23.12.2025 15:48 

    La troisième c’est la bonne ? À 34 ans, Riyad Mahrez débarque à la CAN 2025 avec autre chose qu’un statut intouchable. Les deux dernières éditions ? Sortie dès les poules, valises bouclées trop tôt, et un capitaine souvent pointé du doigt. À la veille d’Algérie-Soudan, ... Lire la suite

  • Lamine Camara revendique le rôle de favori pour la CAN
    Lamine Camara revendique le rôle de favori pour la CAN
    information fournie par So Foot 23.12.2025 15:24 

    Lamine enjoué. Dans une interview publiée lundi par le Guardian , le milieu de terrain sénégalais Lamine Camara revendique clairement le statut de favori pour le Sénégal à l’approche de la Coupe d’Afrique des nations. Actuellement en milieu de tableau de Ligue ... Lire la suite

  • Un Rafinha prend sa retraite
    Un Rafinha prend sa retraite
    information fournie par So Foot 23.12.2025 15:23 

    Clap de fin. Ancien milieu de terrain du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, le Brésilien Rafinha a annoncé ce lundi qu’il prenait sa retraite à l’âge de 32 ans. … CMF pour SOFOOT.com

