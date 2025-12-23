La grosse compo du Sénégal face au Botswana
C’est le onze type de la compète ça
Le Sénégal a sorti l’artillerie lourde pour lancer sa CAN face au Botswana. Un onze sans surprise mais sans faiblesse : Mendy dans les cages, Koulibaly en patron, Niakhaté à ses côtés, le double pivot Gueye-Gueye pour fermer les débats, et devant Mané en chef d’orchestre derrière Jackson, flanqué d’Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. Un effectif XXL , assumé comme tel, pour éviter tout faux départ. Les Lions de la Téranga ne veulent plus donner l’impression d’entrer doucement dans les tournois.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer