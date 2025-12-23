 Aller au contenu principal
Le Congo se fait les dents avec le Bénin pour débuter sa CAN
information fournie par So Foot 23/12/2025 à 16:14

Le Congo se fait les dents avec le Bénin pour débuter sa CAN

Le Congo se fait les dents avec le Bénin pour débuter sa CAN

RD Congo 1-0 Bénin

But : Bongonda (16 e )

Alors que la République démocratique du Congo rêve toujours du Mondial , elle donne à sa CAN 2025 une bonne impulsion en s’imposant d’une courte tête face au Bénin . Les Léopards ont mis la main sur le match lors du premier quart d’heure, tandis que Écureuils se sont montrés soit trop long à la réaction, soit victimes d’une injustice.…

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
L'offre BoursoBank