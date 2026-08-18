Paul Scholes perd son permis

Le pied un peu trop lourd. Paul Scholes a écopé d’une suspension de permis de six mois , explique la BBC, après deux affaires liées à des infractions routières.

Le 3 mars dernier, son Range Rover a été flashé près de Cleckheaton, dans le Yorkshire de l’ouest. L’ancien milieu avait confirmé être au volant, mais possédait déjà suffisamment de points pour ne pas pouvoir bénéficier d’un stage de sensibilisation.…

AC pour SOFOOT.com