Qu'est-ce qui pouvait sauver Lamour ?

En première ligne contre le projet de privatisation de la Coupe du monde de Gianni Infantino, Kévin Lamour a finalement été mis à la porte par la FIFA. Dans les instances du football européen et mondial depuis 2007, cet idéaliste a une bonne tête de candidat à la présidence de la FIFA. À moins que tout ça ne l'intéresse pas.

Jusqu’ici méconnu du grand public, le Français Kévin Lamour, numéro 3 de la FIFA jusqu’à l’annonce de son éviction ce lundi soir, s’est révélé en sortant du bois face au projet de privatisation de la Coupe de monde de Gianni Infantino, depuis avorté. Une prise de position qui lui a donc coûté son poste mais qui devrait renforcer son image, lui qui a bâti sa carrière politique dans le foot sur une grande honnêteté intellectuelle, « en inadéquation avec ce monde », selon un long portrait consacré par Ouest-France avant le Mondial. Après avoir débuté à l’UEFA du temps de l’élection de Michel Platini à sa tête en 2007, Kévin Lamour n’est pas un petit nouveau du système et pourrait bien retomber sur ses pattes, à moins qu’il ne décide tout simplement de s’en aller.

Près de 20 ans dans le foot

Auteur d’un mémoire intitulé La « famille FIFA » : gouvernement mondial du football à la fin de ses études à l’IEP de Grenoble en 2004 (seulement consultable sur place), Lamour a toujours baigné dans le foot. Au FC Gouesnou notamment, où il s’est élevé comme fan du sport, à la fac ensuite, et surtout aux côtés de son père, gardien de but, puis officier de sécurité de l’équipe de France de football en sa qualité d’inspecteur de police, où il a côtoyé… Michel Platini.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com