Un champion du monde à Elche !

Ils vont se l’Elche les babines. Thomas Lemar est officiellement un nouveau joueur d’Elche . Le champion du monde 2018 s’apprête à découvrir sa troisième écurie au pays des champions du monde 2026. Après Gérone et l’Atlético de Madrid, le voici donc dans un troisième club de Liga. Le milieu offensif de 30 ans reste lié à l’Atlético jusqu’en 2028 . L’ancien caennais et monégasque n’a pas joué une saison pleine avec les Colchoneros depuis 2022-2023. Il arrive en prêt.

Quinzième la saison dernière, Elche commence sa deuxième mission maintien avec un beau cadeau. Tellement beau que dans son communiqué d’arrivée, le club de la province d’Alicante a souhaité la bienvenue à un joueur « incroyablement talentueux » , mais aussi un gaucher avec une « vision et son expérience au plus haut niveau » qui « se distingue notamment par sa technique, sa vision du jeu et son talent pour créer des occasions de but dans le dernier tiers du terrain. » …

UL pour SOFOOT.com