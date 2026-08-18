Un champion du monde 2018 signe au Mans

Un dernier p’tit tour dans l’Hexagone. Ce mardi matin, Le Mans a officialisé l’arrivée de Djibril Sidibé , 34 ans. Après deux saisons passées à Toulouse, le latéral droit français était sans club depuis début juillet et arrive en tant qu’homme d’expérience chez le promu manceau .

Un 5e club en Ligue 1

Après être passé par Troyes, Lille, Monaco, Everton, l’AEK Athènes et donc Toulouse, l’ancien international français aux 18 sélections va découvrir un septième projet, où il portera le numéro 19. Sidibé a annoncé avoir « choisi Le Mans pour le projet, pour l’ambition du club » .…

AC pour SOFOOT.com