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Un champion du monde 2018 bat un record peu envieux
information fournie par So Foot 30/08/2026 à 20:19
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Un champion du monde 2018 bat un record peu envieux

Un champion du monde 2018 bat un record peu envieux

Opta n’avait jamais vu ça. Resté sur le banc lors de la première journée contre Brest, Djibril Sidibé a fait ses débuts sous le maillot du Mans ce dimanche, à Rennes, en remplaçant Lucas Calodat à la 68 e minute de jeu. Une entrée dont on se souviendra… puisque le champion du monde 2018 n’est resté que 43 secondes sur la pelouse . L’arbitre n’a pas fait de sentiment et a immédiatement sorti le carton rouge pour sa semelle sur Esteban Lepaul .

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