Un champion du monde 2018 bat un record peu envieux
Opta n’avait jamais vu ça. Resté sur le banc lors de la première journée contre Brest, Djibril Sidibé a fait ses débuts sous le maillot du Mans ce dimanche, à Rennes, en remplaçant Lucas Calodat à la 68 e minute de jeu. Une entrée dont on se souviendra… puisque le champion du monde 2018 n’est resté que 43 secondes sur la pelouse . L’arbitre n’a pas fait de sentiment et a immédiatement sorti le carton rouge pour sa semelle sur Esteban Lepaul .
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