Rennes et Lepaul arrachent la victoire dans un match fou contre Le Mans

Rennes et Lepaul arrachent la victoire dans un match fou contre Le Mans

Rennes 3-2 Le Mans

Buts : Lepaul (5 e et 90 e +6 SP) et Rongier (26 e ) pour le SRFC // Mafouta (30 e , 54 e SP) pour Le Mans

Expulsion : Sidibé (68 e ) au Mans …

CG, au Roazhon Park pour SOFOOT.com