Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Rennes et Lepaul arrachent la victoire dans un match fou contre Le Mans
information fournie par So Foot•30/08/2026 à 19:19
Opta n’avait jamais vu ça. Resté sur le banc lors de la première journée contre Brest, Djibril Sidibé a fait ses débuts sous le maillot du Mans ce dimanche, à Rennes, en remplaçant Lucas Calodat à la 68 e minute de jeu. Une entrée dont on se souviendra… puisque ...
Lire la suite
Seize matchs et puis s’en va ? L’histoire entre Karim Benzema et Al-Hilal est déjà en passe de se terminer, sept mois après avoir démarré. L’Equipe annonce ce dimanche que le Français s’est mis d’accord avec son club pour rompre son contrat , qui court jusqu’en ...
Lire la suite
Manchester United 5-2 Ipswich Buts : Fernandes (40 e , 61 e S.P., 68 e ), Greaves CSC (56 e ), Mbeumo (82 e ) // Davis (29 e ), Akpom (90 e +1) La saison est lancée. Battu par Hull City lors de la première journée de Premier League, Manchester United a ouvert son ...
Lire la suite
Real Madrid 4-0 Malaga Buts : Bellingham (19 e ), Herrero CSC (26 e ), Mbappé (30 e ), Güler (90 e +1) Trois matchs, trois victoires. Le Real Madrid de José Mourinho est à l’heure en ce début de saison, et il l’a confirmé face au promu Malaga, très vite submergé ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer