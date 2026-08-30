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Rennes et Lepaul arrachent la victoire dans un match fou contre Le Mans
information fournie par So Foot 30/08/2026 à 19:19
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Rennes et Lepaul arrachent la victoire dans un match fou contre Le Mans

Rennes et Lepaul arrachent la victoire dans un match fou contre Le Mans

Rennes 3-2 Le Mans

Buts : Lepaul (5 e et 90 e +6 SP) et Rongier (26 e ) pour le SRFC // Mafouta (30 e , 54 e SP) pour Le Mans

Expulsion : Sidibé (68 e ) au Mans

CG, au Roazhon Park pour SOFOOT.com

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