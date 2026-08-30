Côme fait chuter Naples
Naples 1-2 Côme
Buts : Højlund (30 e ) // Baturina (17 e ), Douvikas (34 e )
Cesc Fabregas joue les poils à gratter. Son équipe de Côme a eu la peau de Naples ce dimanche au Stade Diego Maradona (1-2). Tout s’est passé en première période : Martin Baturina a ouvert le score en pivot après un gros boulot d’Assane Diao (0-1, 17 e ) . Rasmus Højlund a égalisé d’une frappe croisée du gauche (1-1, 30 e ) , mais les errements de la défense napolitaine ont vite refroidi le pubic.…
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