Manchester United a gagné un match !

Manchester United 5-2 Ipswich

Buts : Fernandes (40 e , 61 e S.P., 68 e ), Greaves CSC (56 e ), Mbeumo (82 e ) // Davis (29 e ), Akpom (90 e +1)

La saison est lancée. Battu par Hull City lors de la première journée de Premier League, Manchester United a ouvert son compteur de manière spectaculaire face à Ipswich ce dimanche (5-2). Bruno Fernandes s’est occupé de tout en inscrivant un triplé. Il a d’abord trompé le gardien en face-à-face, du gauche, au bout d’un contre éclair (40 e ). Le tacle désespéré de Jacob Greaves sur Matheus Cunha lui a donné l’occasion de transformer un penalty, plein d’assurance, en prenant le portier à contre-pied (61 e ). Avant un but opportuniste, du droit, suite à une frappe déviée de Bryan Mbeumo (68 e ).…

QB pour SOFOOT.com