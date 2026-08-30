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Karim Benzema doit trouver un nouveau club
information fournie par So Foot 30/08/2026 à 19:58
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Karim Benzema doit trouver un nouveau club

Karim Benzema doit trouver un nouveau club

Seize matchs et puis s’en va ? L’histoire entre Karim Benzema et Al-Hilal est déjà en passe de se terminer, sept mois après avoir démarré. L’Equipe annonce ce dimanche que le Français s’est mis d’accord avec son club pour rompre son contrat , qui court jusqu’en juin 2027. L’attaquant aura 39 ans en décembre, mais pas question de prendre sa retraite dans l’immédiat selon AS : il a bien l’intention de rebondir et de continuer à faire trembler les filets.

Il dispose de plusieurs offres, dont une en MLS . Il pourrait y retrouver d’autres anciens internationaux français comme Hugo Lloris ou Antoine Griezmann. Si son passage à Al-Ittihad s’était révélé fructueux, sa pige à Al-Hilal ne restera pas dans les annales : le Nueve n’y a joué que seize matchs, pour dix buts , et a remporté la Coupe du Roi.…

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