Un champion du monde 2018 au service de jeunes collégiens

Les genous en vrac, le mental solide. Samuel Umtiti s’est exprimé auprès de jeunes du collège Jean-Philippe Rameau de Champagne-au-Mont-D’or, au nord-ouest de Lyon, au sujet de l’importance de la santé mentale . Comme le rapporte L’Equipe , le champion du monde 2018 a passé une heure et demie avec une trentaine d’élèves de quatrième , en compagnie de la psychologue de l’établissement Sarah Da Silva .

« Plus on les sensibilise jeunes, mieux ils vont se porter plus tard, parce qu’ils auront des « tips » pour aller mieux, raconte l’ancien défenseur du Barça, qui a notamment témoigné à propos de son épisode dépressif dans le documentaire « Têtes Plongeantes ». En quelques séances, on sent qu’ils sont impliqués, qu’ils ont pris conscience de ce sujet qui est important. » …

SW pour SOFOOT.com