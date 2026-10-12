Luis Enrique et l'importance de la communication

Duolingo a de l’avenir. Luis Enrique estime qu’il doit encore progresser en termes de communication . « Je dois améliorer mon français, mon anglais, mon italien, mais aussi ma manière de communiquer avec tout le monde et de prendre des décisions, explique l’Asturien au caractère bien trempé pour les médias du club. J’ai la chance d’avoir autour de moi, dans mon staff, des personnes qui cherchent elles aussi à faire évoluer les choses. J’aime le changement, j’aime sortir de ma zone de confort. Mais, au final, il est important de rester fidèle à ce que nous pensons. »

L’écart d’âge, la peur d’Enrique

Le tacticien espagnol raconte : « L’écart d’âge entre les jeunes joueurs, comme Ibrahim (Mbaye) l’année dernière, et moi se creuse chaque année. Mais si je regarde ma carrière d’entraîneur, je me rends compte que j’ai toujours réussi à créer de bonnes relations avec les joueurs . Je pense que cela peut continuer, même avec cette différence d’âge. […] Je me souviens que Vitinha me dit parfois : “Je ne sais pas si tu es sérieux ou non.” Et je lui réponds que c’est à lui de l’interpréter ! (Rires.) J’aime cette relation. » …

SW pour SOFOOT.com