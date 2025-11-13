Un champion d'Europe rebondit au Qatar
Après l’Arabie saoudite, il n’aura pas fait longue route.
Libre depuis son départ de la sélection saoudienne l’an dernier, Roberto Mancini a enfin retrouvé un banc. À 60 ans, l’ancien sélectionneur de l’Italie a posé ses valises au Qatar, où il entraîne désormais le club d’Al-Sadd, prenant la succession de l’intérimaire Sergio Alegre. Le double champion en titre a officialisé l’arrivée de l’Italien ce jeudi, pour un contrat d’une durée de deux ans et demi. …
