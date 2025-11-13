 Aller au contenu principal
Un champion d'Europe rebondit au Qatar
information fournie par So Foot 13/11/2025 à 15:49

Un champion d'Europe rebondit au Qatar

Un champion d'Europe rebondit au Qatar

Après l’Arabie saoudite, il n’aura pas fait longue route.

Libre depuis son départ de la sélection saoudienne l’an dernier, Roberto Mancini a enfin retrouvé un banc. À 60 ans, l’ancien sélectionneur de l’Italie a posé ses valises au Qatar, où il entraîne désormais le club d’Al-Sadd, prenant la succession de l’intérimaire Sergio Alegre. Le double champion en titre a officialisé l’arrivée de l’Italien ce jeudi, pour un contrat d’une durée de deux ans et demi.

KM pour SOFOOT.com

