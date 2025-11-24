Un célèbre supporter de l’OM va s’engager en politique

En général, il ne se trompe pas sur les transferts.

Pour les élections municipales de mars 2026, le sport sera bien représenté. Après Jean-Michel Aulas qui se présente à la mairie de Lyon, et Serge Blanco qui brigue celle de Biarritz, même les supporters s’y mettent. Selon La Provence , le célèbre supporter de l’OM « Titi c’est toi le boss » va annoncer son soutien à Martine Vassal (divers droite) pour les élections municipales de la cité phocéenne.…

CDB pour SOFOOT.com