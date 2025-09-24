Un car de supporters de Troyes attaqué par des pierres et des boules de pétanque
Vous avez dit « mauvais perdants » ?
Après être venus à Saint-Ouen en remportant les trois points sur la pelouse du Red Star (1-3), les supporters de l’ESTAC pensaient sans doute retrouver Troyes sans encombre, dans la nuit de mardi à mercredi. Mais dès le départ du stade Bauer, un des bus des groupes ultras a été visé par de violents jets de projectiles .…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
