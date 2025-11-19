Quelles sont les 16 équipes barragistes de la zone Europe ?

Une nouvelle compétition commence.

La dernière journée des qualifications de la zone UEFA a rendu son verdict. Si l’Ecosse, la Suisse, l’Espagne, la Belgique et l’Autriche ont arraché les derniers sésames pour la Coupe du monde disponibles du côté de l’Europe, 16 sélections devront passer la terrible épreuve des barrages. Les équipes conviées à ce rendez-vous sont donc : l’Italie, le Danemark, la Turquie, l’Ukraine, la Pologne, le pays de Galles, la République Tchèque, la Slovaquie, l’Albanie, l’Irlande, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Roumanie, la Suède, l’Irlande du Nord et la Macédoine du Nord.…

LB pour SOFOOT.com