Andy Robertson dédie la qualif écossaise à Diogo Jota
information fournie par So Foot 19/11/2025 à 09:32

Andy Robertson dédie la qualif écossaise à Diogo Jota

Andy Robertson dédie la qualif écossaise à Diogo Jota

Un supplément d’âme.

L’Écosse avait raté le Qatar, comme elle a raté toutes les Coupes du monde depuis 1998. Mais cette fois, la Tartan Army a trouvé la sortie de secours en doublant le Danemark. Et Andy Robertson , tiré par les blessures et le doute à Liverpool, sait très bien que le sablier est en train de se vider.…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
