Andy Robertson dédie la qualif écossaise à Diogo Jota
Un supplément d’âme.
L’Écosse avait raté le Qatar, comme elle a raté toutes les Coupes du monde depuis 1998. Mais cette fois, la Tartan Army a trouvé la sortie de secours en doublant le Danemark. Et Andy Robertson , tiré par les blessures et le doute à Liverpool, sait très bien que le sablier est en train de se vider.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
