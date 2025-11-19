Panama, Haïti, Curaçao : la CONCACAF envoie du soleil au Mondial
Trois pour le prix d’un.
Pendant que l’Europe s’écharpe entre les grandes nations en crise existentielle ( coucou l’Italie ) et des Écossais vibrants , la CONCACAF a sorti ses cartes postales. Dans la nuit de mardi à mercredi, Panama, Haïti et Curaçao ont fait claquer leurs passeports sur la table et décroché leur ticket pour la Coupe du monde 2026. Direction Canada-USA-Mexique , le trio qui coorganise et se qualifie désormais par simple politesse.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
