Les buts totalement fous de l'Ecosse face au Danemark
Déjà deux candidats au Prix Puskás.
L’Ecosse a arraché la première place du groupe C au détriment du Danemark après un match épique à Hampden Park, avec l’art et la manière (4-2). Si la Tartan Army sera bien au rendez-vous mondial cet été, Scott McTominay et Kenny McLean ont inscrit deux buts d’anthologie.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer