Naples s'en sort encore grâce à son meilleur joueur
Cagliari 0-1 Naples
But : Mctominay (2 e )
Dix-huitième au Ballon d’or, ce n’est pas rien. Et Scott McTominay, puisque c’est de lui dont il s’agit, tient à faire honneur à ce classement : le milieu de terrain brille avec Naples cette saison encore, et a fait gagner son équipe ce vendredi soir encore. Comment ? En marquant l’unique but du match opposant son club à Cagliari lors de la 30 e journée de Serie A, dès la… deuxième minute de jeu même pas, l’Écossais poussant le ballon dans les cages adverses comme il a pu suite à un corner.…
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