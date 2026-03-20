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Naples s'en sort encore grâce à son meilleur joueur
information fournie par So Foot 20/03/2026 à 20:29

Naples s'en sort encore grâce à son meilleur joueur

Naples s'en sort encore grâce à son meilleur joueur

Cagliari 0-1 Naples

But : Mctominay (2 e )

Dix-huitième au Ballon d’or, ce n’est pas rien. Et Scott McTominay, puisque c’est de lui dont il s’agit, tient à faire honneur à ce classement : le milieu de terrain brille avec Naples cette saison encore, et a fait gagner son équipe ce vendredi soir encore. Comment ? En marquant l’unique but du match opposant son club à Cagliari lors de la 30 e journée de Serie A, dès la… deuxième minute de jeu même pas, l’Écossais poussant le ballon dans les cages adverses comme il a pu suite à un corner.…

FC pour SOFOOT.com

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