Un candidat à la mairie de Paris veut garder le PSG au Parc des Princes
information fournie par So Foot 28/09/2025 à 20:16

Pas de retournement de veste prévu.

Supporter du Paris Saint-Germain et candidat du Parti socialiste à la mairie de Paris pour l’élection municipale de 2026, Emmanuel Grégoire n’imagine toujours pas un monde dans lequel son club de cœur jouerait en dehors des frontières de la capitale. Selon les informations de l’hebdomadaire Le Journal du dimanche , l’intéressé serait, contrairement à la mairesse actuelle Anne Hidalgo (également socialiste), prêt à « rétablir le dialogue » avec la direction parisienne pour garder le PSG au Parc des Princes.…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
