Un cadre du PSG prend un match de suspension

Du ferme pour Campos. La commission de discipline de la LFP a tranché : ce sera un match de suspension pour Luis Campos, le conseiller sportif du PSG , après son comportement lors du match nul contre Lille (2-2). La LFP l’a annoncé dans un communiqué ce mercredi soir : « 1 match de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles » . La suspension sera effective pour le match contre Brest , ce dimanche.

Létang pas encore fixé

S’il y en a un qui ne va sûrement pas prendre qu’un match, c’est Olivier Létang, le président du LOSC . La commission de discipline n’a pas encore tranché sur son cas, qui fait l ‘objet d’une enquête à part . Mais après ce qu’a révélé le Conseil national de l’éthique, c’est-à-dire le comportement et les mails envoyés par le Lillois, nul doute que sa suspension risque d’être plus lourde que celle du Portugais, d’autant plus que Létang est coutumier de ce type de sortie.…

LP pour SOFOOT.com