Un cadre du Bayern sur les tablettes du FC Barcelone ?

Et si la solution se trouvait dans le troc ?

À l’affût des bonnes affaires à cause de ses finances, le FC Barcelone ferait les yeux doux à Leon Goretzka , pilier de l’entrejeu du Bayern Munich. Libre en juin prochain, le milieu allemand pourrait débarquer en Catalogne. Bien que le Barça comporte déjà de bons artisans pour orchestrer son jeu, un maître à jouer de plus ne serait pas de refus pour pallier les éventuels départs de jeunes formés à la Masiacomme Marc Casadó. Le joueur formé à Bochum est un élément nécessaire de l’équipe de Vincent Kompany, mais le voir prolonger en Bavière paraît peu probable.…

SW pour SOFOOT.com