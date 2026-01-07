L'inter reste en tête de la Serie A
Parme 0-2 Inter
But : Dimarco (42 e ) et Thuram (90 e +8) pour les Nerazzuri
Plus d’informations à venir sur sofoot.com… …
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
L'inter reste en tête de la Serie A
But : Dimarco (42 e ) et Thuram (90 e +8) pour les Nerazzuri
Plus d’informations à venir sur sofoot.com… …
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Burnley 2-2 Manchester United Buts : Heaven (CSC, 13 e ) et Anthony (66 e ) pour les Clarets // Šeško (50 e et 60 e ) pour les Red Devils Pluie de buts en Angleterre, mais aucun vainqueur.… TJ pour SOFOOT.com
Dans le multiplex anglais de ce mercredi, les deux poursuivants à Arsenal que sont Manchester City et Aston Villa n'ont pris qu'un point chacun, alors que Chelsea s'est vautré pour laisser Brentford lui passer devant. Belle soirée pour Arsenal : les deux poursuivants, ... Lire la suite
Dans la terre favorite pour attaquants français en méforme. En effet, ça ne fonctionnait pas très fort ces derniers mois pour Arnaud Kalimuendo, qui galérait du côté de Nottingham Forest. Zéro but en neuf rencontres de Premier League cette saison (tout de même ... Lire la suite
Barcelone 5-0 Athletic Club Buts : F.Torres (22 e ), Fermín (30 e ), Bardghji (34 e ) et Raphinha (38 e et 52 e ) pour le Barca Plus d’informations à venir sur sofoot.com… … TJ pour SOFOOT.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer