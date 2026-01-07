 Aller au contenu principal
City et Villa perdent du terrain, Chelsea se déchire
information fournie par So Foot 07/01/2026 à 22:42

Dans le multiplex anglais de ce mercredi, les deux poursuivants à Arsenal que sont Manchester City et Aston Villa n'ont pris qu'un point chacun, alors que Chelsea s'est vautré pour laisser Brentford lui passer devant.

Belle soirée pour Arsenal : les deux poursuivants, Manchester City et Aston Villa, perdent deux points chacun ce mercredi et offrent aux Gunngers la possibilité d’en prendre huit d’avance jeudi, en cas de victoire à Londres contre Liverpool. Au terme d’un premier acte poussif pour City contre Brighton (Gianluigi Donnarumma a dû se détendre dès la 2 e minute), un crochet de Jérémy Doku dans la surface a permis à Erling Haaland, sur penalty, de scorer après trois matchs secs (41 e ). À la reprise, Bernardo Silva a manqué un but qu’il s’était pourtant ouvert (46 e ) et un quart d’heure plus tard, le délicieux Kaoru Mitoma a glissé le ballon dans le petit filet (60 e ). Entré pour les vingt dernières minutes, Rayan Cherki a offert une superbe balle de doublé à Haaland (qui a vendangé, 80 e ), puis a manqué de justesse (86 e , 88 e ), à l’image de ses coéquipiers ( 1-1 , score final). Balloté par Crystal Palace, Villa n’a rien pu faire non plus à Selhurst Park (0-0) , malgré le poteau trouvé par Victor Lindelöf en fin de partie (84 e ).

À Craven Cottage, Chelsea s’est pris les pieds dans le tapis (2-1) , sous les yeux de son futur entraîneur Liam Rosenior qui, depuis les tribunes, a pu observer le carnage. Enzo Fernández n’avait pas été loin du corner rentrant (19 e ), mais Harry Wilson a rapidement pris les choses en main : l’international gallois a provoqué le carton rouge de Marc Cucurella (22 e ), a été privé de l’ouverture du score à cause d’un drapeau levé (45 e +4), mais a bel et bien offert la victoire à Fulham d’un superbe enchaînement (81 e ). Avant ça, les visiteurs avaient craqué une première fois sur un coup de front de Raúl Jiménez après une galette de Sander Berge (55 e ), mais étaient revenus grâce à Liam Delap (72 e ), qui n’avait d’ailleurs jamais marqué en PL avec ce maillot sur les épaules.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com

