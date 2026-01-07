Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
La manita pour le Barça, qui étrille l'Athletic Club
information fournie par So Foot•07/01/2026 à 21:53
La manita pour le Barça, qui étrille l'Athletic Club
Barcelone 5-0 Athletic Club
Buts : F.Torres (22
e
), Fermín (30
e
), Bardghji (34
e
) et Raphinha (38
e
et 52
e
) pour le Barca
Et il ne devrait pas plaire aux Lyonnais. Annoncé proche de l’OL fin décembre, Himad Abdelli a finalement d’autres plans en tête. Très en vue avec Angers et actuellement avec l’Algérie à la CAN, le milieu de terrain va très certainement quitter le SCO, club avec ...
Lire la suite
Naples 2-2 Hellas Vérone Buts : McTominay (54 e ) et Di Lorenzo (82 e ) pour le Napoli // Frese (16 e ) et G.Orban (27 e ) Suspense total dans le haut de tableau du championnat italien.… TJ pour SOFOOT.com
La bonne résolution du Barca en 2026 : le recyclage. C’est un peu ce que va faire le club blaugrana, qui va se faire prêter une seconde fois le latéral João Cancelo . Déjà passé par Barcelone lors de la saison 2023-24 (en provenance de Manchester City), l’international ...
Lire la suite
Avec un tel effectif, il faut bien laisser la place à tout le monde… Et pour preuve, Rayan Cherki ne débutera pas la rencontre qui oppose ce mercredi soir Manchester City à Brighton , pour le compte de la 19 e journée de championnat. Une sanction de Pep Guardiola ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer