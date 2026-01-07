Arnaud Kalimuendo part se relancer en Allemagne
Dans la terre favorite pour attaquants français en méforme.
En effet, ça ne fonctionnait pas très fort ces derniers mois pour Arnaud Kalimuendo, qui galérait du côté de Nottingham Forest. Zéro but en neuf rencontres de Premier League cette saison (tout de même deux en quatre matchs de C3), c’est très léger pour un investissement estival de 30 millions d’euros. Pour remédier à ce passage à vide, l’ancien Rennais a été prêté pour le reste de l’exercice à l’Eintracht Francfort, avec option d’achat .…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
