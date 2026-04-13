L’idylle entre Amadou Onana et un supporter de Nottingham Forrest

Rien ne pourra enlever la bonne humeur d’un Belge. Amadou Onana n’est pas du style à s’énerver , et il l’a encore prouvé à l’occasion de la rencontre entre Nottingham et Aston Villa ce dimanche. Alors qu’il s’hydratait sur le bord du terrain, un supporter de Forest a interpellé le milieu de terrain des Villans pour le traiter de « sale type ». Une première sollicitation qui n’a pas manqué de faire réagir le Diable rouge, qui s’est contenté d’un « Ce n’est pas très gentil de ta part » .

He took it like a champ 😂👏 🎥 TT/360byjosefina pic.twitter.com/fl9mYKswlt…

TC pour SOFOOT.com