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L’idylle entre Amadou Onana et un supporter de Nottingham Forrest
information fournie par So Foot 13/04/2026 à 16:30

L’idylle entre Amadou Onana et un supporter de Nottingham Forrest

L’idylle entre Amadou Onana et un supporter de Nottingham Forrest

Rien ne pourra enlever la bonne humeur d’un Belge. Amadou Onana n’est pas du style à s’énerver , et il l’a encore prouvé à l’occasion de la rencontre entre Nottingham et Aston Villa ce dimanche. Alors qu’il s’hydratait sur le bord du terrain, un supporter de Forest a interpellé le milieu de terrain des Villans pour le traiter de « sale type ». Une première sollicitation qui n’a pas manqué de faire réagir le Diable rouge, qui s’est contenté d’un « Ce n’est pas très gentil de ta part » .

He took it like a champ 😂👏 🎥 TT/360byjosefina pic.twitter.com/fl9mYKswlt…

TC pour SOFOOT.com

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