Un cadre de Metz fait ses valises
Sain et Sofia. Titulaire régulier la saison dernière avec le FC Metz, Jean Phillipe Gbamin va rejoindre le CSKA Sofia pour deux ans. Selon L’Équipe , l’international ivoirien ‘non sélectionné pour le Mondial) était en fin de contrat avec les Grenats et aurait refusé de prolonger pour s’engager libre du côté du club bulgare.
Embed x.com…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer