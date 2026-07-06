« C’est trop injuste » : Donald Trump confirme avoir appelé la FIFA pour le carton rouge de Balogun

« C’est trop injuste » : Donald Trump confirme avoir appelé la FIFA pour le carton rouge de Balogun

Donald Trump était trop discret depuis le début de la Coupe du monde : c’était bien, mais c’est fini. Depuis le carton rouge reçu par l’Américain Folarin Balogun lors du seizième de finale contre la Bosnie-Herzégovine (2-0), le président des États-Unis prend toute la place.

Après avoir appris ce dimanche qu’ il aurait poussé auprès de la FIFA pour que la sanction sur l’attaquant de Monaco soit modifiée en vue du huitième de finale contre la Belgique , il l’a lui-même confirmé auprès de journalistes ce lundi dans le Bureau ovale :…

NB pour SOFOOT.com