Jean-Pierre Caillot élu président du collège de Ligue 2

Nouveau costume pour Caillot. Opposé à Laurent Lairy, le président de Laval, Jean-Pierre Caillot, boss du Stade de Reims a été élu ce lundi, président du collège de Ligue 2 . Sa victoire est d’ailleurs sans appel : 12 voix contre 5 pour Lairy (et une abstention). Il succède à Bernard Joannin, le président d’Amiens relégué en Ligue 3, qui avait démissionné de son poste en fin de saison dernière.

Le début d’une nouvelle mission

Dans un long communiqué sur le site du Stade de Reims, le nouveau président du collège de la Ligue 2 est revenu sur cette victoire lors des élections : « J e remercie l’ensemble des présidents de Ligue 2 BKT pour leur confiance. Cette élection m’honore et m’oblige. Je considère depuis toujours que l’engagement au sein des instances du football professionnel est une responsabilité importante, au service de l’intérêt collectif. Une nouvelle mission que je vais mener avec toute mon énergie, mais également avec l’expérience acquise au cours de mes 24 années à la présidence du Stade de Reims et de mes précédentes responsabilités au sein des instances. » …

EM pour SOFOOT.com