La Ligue des champions est de retour !

Certains ne sont même pas encore en vacances que d’autres font déjà leur rentrée. Cette semaine du 6 juillet marque le début des compétitions européennes avec le grand début des tours préliminaires de la Ligue des champions, la Ligue Europa et de la Ligue Conférence .

Réservée aux « petits championnats », cette première étape du calendrier européen accueillera des équipes de tous les coins du Vieux continent et certains champions nationaux. On retrouve déjà des noms bien connus au programme de cette semaine, avec notamment le Dynamo Kiev, le Ferencvaros ou encore Qarabağ. En point d’orgue de cette première phase de qualification, on suivra un potentiel beau duel entre le Ararat Armenia et le Riga FC, habitués de ces premiers tours préliminaires.…

ABS pour SOFOOT.com