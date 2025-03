information fournie par So Foot • 25/03/2025 à 15:50

Un cadre de Liverpool va très probablement signer au Real Madrid cet été

Nunca caminarás solo .

Trent Alexander-Arnold va très probablement quitter Liverpool libre cet été , pour s’envoler vers l’Espagne et le Real Madrid. Selon Sky Sports , le latéral droit de 26 ans souhaite s’engager avec les Merengues à l’issue de son contrat, qui expire en juin prochain. En parallèle, les négociations entre le joueur et son potentiel futur club avancent bien, même s’il reste beaucoup de détails à régler et qu’aucun accord n’est pour l’instant passé entre les deux parties.…

TJ pour SOFOOT.com