Un cadre de la Tchéquie annonce sa retraite internationale

Le fameux Tchèque en bois. Suite à la débandade de la Tchéquie à la Coupe du monde (éliminée après un match nul et deux défaites, la dernière contre le Mexique), Patrik Schick a décidé de claquer la porte de la sélection . Le colosse de 30 ans s’en est expliqué dans un post Instagram publié ce jeudi.

Du ménage à faire

Troisième meilleur buteur de l’histoire de la sélection (derrière Jan Koller et Milan Baros) du haut de ses 26 buts (ce qui le place à égalité avec Vladimir Smicer) 56 sélections, l’attaquant sous contrat avec le Bayer Leverkusen se dit « fier de ce [qu’il a] accompli sous le maillot national » et affirme que sa décision « ne s’est pas prise du jour au lendemain » et qu’il la murissait « depuis longtemps ». …

JD pour SOFOOT.com