Un cadre allemand forfait pour le reste du Mondial ?

Un cadre allemand forfait pour le reste du Mondial ?

La tuile. Victorieuse au buzzer de la Côte d’Ivoire grâce à un doublé de Deniz Undav (2-1) samedi, l’Allemagne a eu le bonheur de valider son ticket pour les seizièmes de finale mais a peut-être aussi perdu gros. Resté au sol après s’être tordu la cheville au quart d’heure de jeu, le défenseur central Nico Schlotterbeck a serré les dents avant d’être remplacé à la mi-temps par Antonio Rüdiger.

Pour les Éléphants, c’est le cas de Wilfried Singo qui inquiète. Contraint de céder sa place à la 82 e minute, après un contact avec Kai Havertz, le joueur de Monaco pourrait être forfait pour le reste du tournoi. …

TM pour SOFOOT.com