 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un cadre allemand forfait pour le reste du Mondial ?
information fournie par So Foot 21/06/2026 à 09:02

Un cadre allemand forfait pour le reste du Mondial ?

Un cadre allemand forfait pour le reste du Mondial ?

La tuile. Victorieuse au buzzer de la Côte d’Ivoire grâce à un doublé de Deniz Undav (2-1) samedi, l’Allemagne a eu le bonheur de valider son ticket pour les seizièmes de finale mais a peut-être aussi perdu gros. Resté au sol après s’être tordu la cheville au quart d’heure de jeu, le défenseur central Nico Schlotterbeck a serré les dents avant d’être remplacé à la mi-temps par Antonio Rüdiger.

Pour les Éléphants, c’est le cas de Wilfried Singo qui inquiète. Contraint de céder sa place à la 82 e minute, après un contact avec Kai Havertz, le joueur de Monaco pourrait être forfait pour le reste du tournoi.

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Allemand Joshua Kimmich (à gauche) et l'Ivoirien Yan Diomandé à la lutte en début du choc du groupe E entre la Mannschaft et les Ivoiriens le 20 juin 2026 à Toronto ( AFP / Cole Burston )
    Mondial-2026: l'Allemagne survit enfin à la phase de groupe, vague Oranje, la Tunisie sortie
    information fournie par AFP 21.06.2026 08:24 

    Après deux échecs traumatisants en 2018 et 2022, l'Allemagne est parvenue à sortir de son groupe pour avancer en 16es de finale du Mondial, dont se sont rapprochés les Pays-Bas et le Japon, au contraire de la Tunisie déjà éliminée. A Toronto, les Allemands ont ... Lire la suite

  • Une superstition de Philadelphie pourrait faire perdre les Bleus
    Une superstition de Philadelphie pourrait faire perdre les Bleus
    information fournie par So Foot 21.06.2026 08:00 

    Oubliez les grigris, les Américains ont mieux. Si les Bleus ont idéalement débuté leur Mondial en surclassant le Sénégal (3-1), la bande à DD , qui jouera sa deuxième rencontre face à l’Irak lundi soir, pourrait voir son destin être chamboulé à cause… d’une statue. ... Lire la suite

  • Le Japon réduit la Tunisie en miettes
    Le Japon réduit la Tunisie en miettes
    information fournie par So Foot 21.06.2026 07:58 

    En démonstration, le Japon a étrillé la Tunisie lors d'une rencontre à sens unique (0-4). Un succès qui assure aux Samouraï Blue de voir les seizièmes de finale tandis que les Aigles de Carthage sont éliminés de la Coupe du monde 2026 avant même leur troisième ... Lire la suite

  • Pourquoi l'arbitre de Tunisie-Norvège porte un maillot spécial ?
    Pourquoi l'arbitre de Tunisie-Norvège porte un maillot spécial ?
    information fournie par So Foot 21.06.2026 06:37 

    Histoire de marquer le coup. La rencontre entre la Tunisie et le Japon marquera un moment spécial dans l’histoire de la Coupe du monde. Alors oui, Hervé Renard va disputer sa première rencontre avec les Aigles de Carthage, mais c’est surtout parce que ce match ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank