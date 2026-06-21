Kalidou Koulibaly préfère les mosquées aux boites de nuit

La foi avant la fête. Avant le choc face à la Norvège au MetLife Stadium de New York, le capitaine du Sénégal Kalidou Koulibaly, défait par la France mardi dernier, a répondu à cette drôle d’affirmation d’un journaliste américain : « Je te recommande d’aller en boîte, au Paradise. Tous les joueurs apprécient l’ambiance. »

« Ce genre d’endroit n’est pas conforme à notre religion et à nos valeurs »

Professionnel et pieux, le défenseur des Lions de la Teranga a rétorqué simplement : « Depuis mon arrivée aux États-Unis, je ne suis sorti de ma chambre que pour l’entraînement et la mosquée. Nous sommes musulmans. Ce genre d’endroit n’est pas conforme à notre religion et à nos valeurs. » En 2024, Kalidou Koulibaly avait effectué le pèlerinage de La Mecque (le Hajj en arabe).…

MBC pour SOFOOT.com