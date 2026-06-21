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Le France-Irak pourrait être interrompu
information fournie par So Foot 21/06/2026 à 10:57

Le France-Irak pourrait être interrompu

Le France-Irak pourrait être interrompu

Bulletin météo, en voici en voilà ! Pendant que la France suffoque sous cette saleté de canicule, Phildalephie connaîtra aussi une journée chaude lundi pour le prochain match des Bleus face à l’Irak. Les joueurs des deux équipes se réveilleront avec 23 degrés avant que, dans l’après-midi, la foudre apparaisse au-dessus de leurs têtes sous 32 degrés.

Une interruption bien possible

Météo France prévoit en effet des orages dans l’après-midi et en soirée, soit pendant ce match de poule du groupe I disputé au Lincoln Financial Field de Philadelphie à 17h, heure locale. Si les Français sont bien décidés à faire parler la foudre contre l’Irak, ce phénomène météorologique pourrait calmer leurs ardeurs en provoquant l’interruption de la rencontre.…

MBC pour SOFOOT.com

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