Aitana Bonmatí au Mexique pour la Coupe du monde

Une vie de star. La Coupe du monde, Aitana Bonmatí sait la gagner. Désormais, la joueuse titrée avec l’Espagne en 2023 sait la suivre en tant que commentatrice télé. La récente lauréate de la Ligue des champions avec le FC Barcelone est en effet consultante pour la chaîne de télé américaine TUDN qui diffuse en espagnol les matchs de ce Mondial.

Le casque, la fête et … Gianni Infantino

Présente au Mexique, la triple Ballon d’or a notamment commenté la rencontre entre la Colombie et l’Ouzbékistan. Lorsqu’elle ne porte pas de casque sur la tête, Aitana Bonmatí discute football avec une jeune mexicaine fan du Barça, fait la fête dans les rues avec les supporters mexicains ou encore prend un selfie avec le crâne d’œuf de Gianni Infantino.…

MBC pour SOFOOT.com