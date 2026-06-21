Clermont a trouvé un repreneur

Clermont et merveilles. C’était dans les petits papiers depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel : le Clermont Foot 63 a trouvé un repreneur. Sept ans après avoir acquis le club auvergnat, le Suisse Ahmet Schaefer a cédé ce dimanche 94,33% de ses parts à Stéphane Tessier. Dans les prochaines semaines, l’ancien bras droit de Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille devrait donc succéder à Schaefer à la tête du club.

Une audience à la DNCG mardi

D’après le communiqué publié par Clermont, « M. Ahmet Schaefer, représentant de Coresports Alliance, et M. Stéphane Tessier, représentant d’ABL Finance, seront auditionnés par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) le mardi 23 juin 2026 à 14h30 » pour finaliser le rachat. S’il s’officialise, la nouvelle direction tentera de relancer le club, seulement treizième de Ligue 2 la saison prochaine. …

MBC pour SOFOOT.com