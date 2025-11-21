Un cadeau spécial et une vidéo loufoque après la rencontre Donald Trump-Cristiano Ronaldo
Al-Nassr tient sa nouvelle recrue.
Après la réception de Cristiano Ronaldo par Donald Trump à la Maison-Blanche ce mardi, le président des États-Unis a célébré cette rencontre sur ses réseaux sociaux en publiant une vidéo abracadabrantesque. On y voit les deux hommes manier le ballon ensemble, entre dribbles chaloupés, passes et tiki-taka dans le bureau ovale. Une vidéo bien évidemment générée… par l’IA.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
