Michel le prouve : les statues peuvent pleurer
De battre son cœur s’est arrêté.
Celui qui avait tenu sa pose rituelle durant 438 minutes n’a pas pu rester de marbre jusqu’au bout. Depuis le début de la phase de groupes, Michel Kuka Mboladinga , supporter de la RD Congo devenu une figure emblématique, tenait la même pose en restant immobile pendant 90 minutes. Mais mardi soir, après l’élimination des Léopards face à l’Algérie (1-0 après prolongations), la statue s’est fissurée.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
