Une belle boulette d'un joueur lors de la présentation en Équateur
Au moins, les jongles foirés d’Ousmane Dembélé au Barça n’ont blessé personne.
Damian « Kitu » Díaz , attaquant argentin de 39 ans naturalisé équatorien, a été présenté le mardi 6 janvier aux supporters de Guayaquil City. Promu en Serie A, le club de la deuxième plus grande ville d’Équateur aura pour se maintenir besoin de ce genre de joueur d’expérience, légende du club voisin du Barcelona SC Guayaquil. Le stade Christian-Benítez accueille alors des centaines de personnes afin de célébrer le retour en ville du serial buteur. Tout se passe bien, quand soudain……
