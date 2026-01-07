 Aller au contenu principal
Ça y est, Strasbourg peut oublier Rosenior
information fournie par So Foot 07/01/2026 à 11:51

On tient le futur coach de Chelsea.

Liam Rosenior parti chez les Blues , BlueCo se devait de trouver un coach au Racing pour faire semblant de s’y intéresser. Voilà qui est fait : Gary O’Neil débarque en Alsace. Après une petite carrière sympa et plus de 500 matchs en pros, dont 405 entre Premier League et Championship, l’ancien milieu s’est dirigé vers une carrière de coach, qui l’a mené vers le banc de Liverpool (adjoint), puis ceux de Bournemouth et Wolverhampton comme titulaire. Fort de 88 matchs dans le costume, il n’entraînait plus depuis un an et débutera sa mission dès ce weekend en Coupe de France face à Avranches.…

JF pour SOFOOT.com

