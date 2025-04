information fournie par So Foot • 09/04/2025 à 21:52

Un but sublime de Désiré Doué permet au PSG de revenir avant la pause

Oui, Désiré Doué va nous faire gagner les cinq prochaines Coupes du monde.

Le PSG a beau dominer ce quart de finale aller de la Ligue des champions face à Aston Villa (1-1), ce sont les Anglais qui ont ouvert le score sur leur seule occasion de cette première période grâce à Morgan Rogers. Mais les Parisiens n’ont pas douté longtemps et ont trouvé la faille quatre minutes plus tard, grâce à un but merveilleux de Désiré Doué , depuis l’extérieur de la surface. Avec quinze tirs contre seulement deux du côté des Villans , les hommes de Luis Enrique sont pour l’instant largement supérieurs.…

