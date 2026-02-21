Un but stratosphérique en championnat du Mexique

Popopoooooh ! Alerte golazo au Mexique ! Dans la rencontre qui opposait les Tigres de Monterrey à Pachuca, les visiteurs se sont imposés en toute fin de rencontre sur un bijou signé Kenedy. Très inspiré, le Brésilien passé notamment par Chelsea et Valladolid a décoché une frappe surpuissante devant la ligne médiane, prenant Nahuel Guzmán de court et offrant les trois points aux siens qui sont désormais dauphins de Guadalajara , leader avec 18 points, soit 4 de plus que le club de l’État d’Hidalgo.

📹 | Así fue el GOLAZO que nos regaló Kenedy para darle la vuelta al marcador en tierra ajena. 🤯⚽️🔥@TigresOficial 1-2 @Tuzos | 🐯🆚🐹#LaLigaDeLaAfición | #ConMéxicoC26 | #J7 | #TIGPAC pic.twitter.com/Ks6xZAMCym…

JD pour SOFOOT.com