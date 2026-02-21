 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Manchester City s’impose face à Newcastle et revient à deux points d’Arsenal
information fournie par So Foot 21/02/2026 à 22:59

Manchester City s’impose face à Newcastle et revient à deux points d’Arsenal

Manchester City s’impose face à Newcastle et revient à deux points d’Arsenal

Manchester City 2-1 Newcastle

Buts : O’Reilly (14, 27) pour les Citizens // Hall (22) pour les Magpies

Plus d’informations à venir…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Paris FC songerait à... Antoine Kombouaré !
    Le Paris FC songerait à... Antoine Kombouaré !
    information fournie par So Foot 21.02.2026 23:17 

    Celle-ci, personne ne s’y attendait. Alors que le Paris FC galère à retrouver le goût de la victoire et a obtenu un point ce samedi après son match nul à Toulouse lors de la 23 e journée de Ligue 1, les dirigeants du club de la capitale souhaiteraient changer d’entraîneur ... Lire la suite

  • Le PSG reprend tranquillement la place de leader
    Le PSG reprend tranquillement la place de leader
    information fournie par So Foot 21.02.2026 23:02 

    Largement supérieur à Metz, le Paris Saint-Germain a aisément battu la lanterne rouge du championnat de France à l'occasion de la 23e journée de Ligue 1. Suite à ce succès, obtenu notamment grâce à des buts de tous ses attaquants titulaires, le PSG reprend la place ... Lire la suite

  • Ademola Lookman encore décisif pour la victoire de l'Atlético de Madrid
    Ademola Lookman encore décisif pour la victoire de l'Atlético de Madrid
    information fournie par So Foot 21.02.2026 23:01 

    Atlético de Madrid 4-2 Espanyol Barcelone Buts : Sorloth (21 e et 72 e ), Simeone (49 e ) et Lookman (58 e ) pour l’Atlético de Madrid // Carreras (6 e ) et Exposito (80 e ) pour l’Espanyol Barcelone Et dire que ça avait mal commencé… À l’occasion de la 25 e journée ... Lire la suite

  • Un but stratosphérique en championnat du Mexique
    Un but stratosphérique en championnat du Mexique
    information fournie par So Foot 21.02.2026 23:01 

    Popopoooooh ! Alerte golazo au Mexique ! Dans la rencontre qui opposait les Tigres de Monterrey à Pachuca, les visiteurs se sont imposés en toute fin de rencontre sur un bijou signé Kenedy. Très inspiré, le Brésilien passé notamment par Chelsea et Valladolid a ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank