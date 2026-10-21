Un but s'envole lors d'un match en Norvège

Attention à la bourrasque. On oublie souvent l’importance des cages de but pour jouer un match. Après tout, elles ne vont pas partir, à moins que…

C’est pourtant ce qui est arrivé dans un match de troisième division norvégienne entre le Skjervøy et Strømsgodset 2, joué dimanche dernier. Alors que le jeu suivait tranquillement son cours, le vent est venu soulever le but, qui a fini sa course quelques mètres plus loin. …

LP pour SOFOOT.com